Сайт по подбору актеров

Сайт для подбора актеров в основном второго плана и массовки - под ключ

основной функционал

- база карточек актеров с поискам по фильтрам

- добавление карточки актера с заполнением текстовых параметров, числовых параметров, аудио, видео и фото

- добавление карточки заказчика с заполнением текстовых параметров, числовых параметров, аудио, видео и фото

- взаимодействие заказчика и актеров через сайт "безопасный контракт"

- функционал примерно как https://kinolift.ru/for-agents только не подписки продавать а доступ продавать 1 раз, далее удерживается комиссия за безопасный контракт между заказчиком и актерами.

сайт должен быть красивым, профессиональным удобным (юзабилити) и максимально интеллектуально простым и понятным