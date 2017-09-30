Сайт по доставке пиццы, интернет магазин.

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Закрыт20 заявок229 просмотров

1.     Должен быть не шаблонный, индивидуальный современный, яркий дизайн (вызывать аппетит у клиента и желание

сделать заказ) 

2.     Разработка логотипа. 

3.     Слайдер. 

4.     Корзина. 

5.     Планируется раздел пицца, пироги, пельмени и вареники, напитки, + меню дня: суп второе и салаты и так на 7 дней, примерный ассортимент по дням - суп пюре грибной и плов, салат из свеклы и моркови и так на каждый день (Каталог продукции)

6.     Раздел аренда зала +детские праздники + дни рождения ит.д.

7.     Возможность добавлять к пицце дополнительные ингредиенты, например, + сыр, + помидоры и т.д.

8.     Продумать место на сайте для акций, чтоб при открытии бросались в глаза, возможно на слайдере. (акционные пиццы на каждый день и меняющиеся по дням)

9.     Корзина должна быть все время видна, то есть клиент опускается по сайту и корзина вместе с ним. 

10.  Регистрация не нужна. 

11.  Удобная CMS.

12.  Форма обратной связи 

13.  Блок Хит продаж 

14.  Интеграция с платёжными системами (карты и яндекс деньги)

15.  Адаптация под мобильные устройства

16.  Возможность заказа через сайт и мобильную версию сайта и возможность получать смс и сообщение на whatsapp – вот заказ его нужно срочно обработать.

8 лет назад
guest_15069395334366
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров