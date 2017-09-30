Сайт по доставке пиццы, интернет магазин.

1. Должен быть не шаблонный, индивидуальный современный, яркий дизайн (вызывать аппетит у клиента и желание

сделать заказ)

2. Разработка логотипа.

3. Слайдер.

4. Корзина.

5. Планируется раздел пицца, пироги, пельмени и вареники, напитки, + меню дня: суп второе и салаты и так на 7 дней, примерный ассортимент по дням - суп пюре грибной и плов, салат из свеклы и моркови и так на каждый день (Каталог продукции)

6. Раздел аренда зала +детские праздники + дни рождения ит.д.

7. Возможность добавлять к пицце дополнительные ингредиенты, например, + сыр, + помидоры и т.д.

8. Продумать место на сайте для акций, чтоб при открытии бросались в глаза, возможно на слайдере. (акционные пиццы на каждый день и меняющиеся по дням)

9. Корзина должна быть все время видна, то есть клиент опускается по сайту и корзина вместе с ним.

10. Регистрация не нужна.

11. Удобная CMS.

12. Форма обратной связи

13. Блок Хит продаж

14. Интеграция с платёжными системами (карты и яндекс деньги)

15. Адаптация под мобильные устройства

16. Возможность заказа через сайт и мобильную версию сайта и возможность получать смс и сообщение на whatsapp – вот заказ его нужно срочно обработать.