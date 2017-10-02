Сайт визитка

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Закрыт31 заявка834 просмотра

Добрый день.

Требуется сайт визитка для компании (агробизнес)

с возможностью наполнять и изменять информацию на сайте самостоятельно.

Оплата от физ. лица  - перевод на карту.

Украина

Спасибо

8 лет назад
guest_15069453748138
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров