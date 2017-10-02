Нужно переделать главную страницу сайта – изменить тексты, добавить кнопки заказов, изображения, иконки, сделать форму заказа.
Сайт визитка
Добрый день.
Требуется сайт визитка для компании (агробизнес)
с возможностью наполнять и изменять информацию на сайте самостоятельно.
Оплата от физ. лица - перевод на карту.
Украина
Спасибо
Заявки фрилансеров
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