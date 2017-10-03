Создание одностраничного сайта на тему: Прозрачные шторы ПВХ.

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Закрыт15 заявок237 просмотров

Создание и дизайн одностраничного сайта на тему: Прозрачные шторы ПВХ, тенты для беседок, кафе, террас....

Сайт  конкурентной компании, который более всего подходит под задание сайта www. shtory-pvh.com.ua

Всю необходимую информацию предоставлю (какая будет необходима)

Интересуют сроки исполнения и стоимость.

8 лет назад
chepa79
45 лет
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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