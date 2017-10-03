Интернет магазин мебели под ключ

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок304 просмотра

1. Уникальный дизайн. Разработка всех станиц сайта.

2. Адаптивная верстка c применением технологии Bootstrap. CMS Opencart.

3. Доработка функциональных возможностей магазина. (seo-фильтр, корзина, способы оплаты, доставки и т. д.)

4. Оплата поэтапная, через безопасную сделку.

5. Возможность связываться с исполнителем по телефону, вайберу.

6. Подробное техническое задание вышлю исполнителю.

Просьба писать сроки и желаемую оплату. В предложении опишите почему Вы сможете лучше всех выполнить и сдать проект в сроки.

BootstrapOpencart
8 лет назад
e-kochetov
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт верификатор спортивных ставок c функционалом myscore.ru

    Внимание!!! Ждём откликов только от исполнителем с опытом работы с данными проектами!!!  Проект создается для игроков букмекерских контор. Каждый зарегистрированный пользователь на сайте может ознакомится, с прогнозами и аналитикой других пользователей, а также выкладывать ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать копию сайта

    Здравствуйте, товарищи программисты!  Цель: сделать копию сайта http://www.сигнализацияцентр.рф с небольшими пост доработками. Цена: договорная. Оплата: По факту как увижу копию сайта на вашем / временном хостинге Задачи: 1. Скопировать сайт ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доска объявления с партнерской программой

    Нужна качественная доска объявления (на хорошем движке) с партнерской программой (личные кабинеты как в млм маркетинге, есть свой маркетинговый план )+ в дальнейшем возможность обращения по доработкам при развитии.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта для биржи

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется  специалист по созданию и продвижению сайтов, а также веб-дизайну. Крайне желательно, чтобы фрилансер проживал в Харькове, чтобы можно было лично встретиться и подробно обговорить проект.Краткое описание задачи: создать сайт-биржу, предназначенный для размещения ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт визитка

    Добрый день. Требуется сайт визитка для компании (агробизнес) с возможностью наполнять и изменять информацию на сайте самостоятельно. Оплата от физ. лица  - перевод на карту. Украина Спасибо

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт.

    Добрый день! Нужно создать небольшой сайт, направление-двери, примерное техзадание отправим. От Вас цена, сроки, условия. Благодарим.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад