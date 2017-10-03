Внимание!!! Ждём откликов только от исполнителем с опытом работы с данными проектами!!! Проект создается для игроков букмекерских контор. Каждый зарегистрированный пользователь на сайте может ознакомится, с прогнозами и аналитикой других пользователей, а также выкладывать ...
Интернет магазин мебели под ключ
1. Уникальный дизайн. Разработка всех станиц сайта.
2. Адаптивная верстка c применением технологии Bootstrap. CMS Opencart.
3. Доработка функциональных возможностей магазина. (seo-фильтр, корзина, способы оплаты, доставки и т. д.)
4. Оплата поэтапная, через безопасную сделку.
5. Возможность связываться с исполнителем по телефону, вайберу.
6. Подробное техническое задание вышлю исполнителю.
Просьба писать сроки и желаемую оплату. В предложении опишите почему Вы сможете лучше всех выполнить и сдать проект в сроки.
Заявки фрилансеров
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