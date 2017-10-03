Создать сайт верификатор спортивных ставок c функционалом myscore.ru

Внимание!!! Ждём откликов только от исполнителем с опытом работы с данными проектами!!!

Проект создается для игроков букмекерских контор. Каждый зарегистрированный пользователь на сайте может ознакомится, с прогнозами и аналитикой других пользователей, а также выкладывать свои прогнозы. По рейтингу пользователей можно выбрать лучшего «прогнозиста» и оформить на него подписку.

Также каждому пользователю будет доступна подробная аналитика предстоящих матчей (личные встречи команд, последние 10 матчей команды, список травмированных игроков и т.д.)

Задачи:

- Сделать полностью автоматизированную площадку :

- автоматически определять правильный ли прогноз дал каппер

-автоматическое ведение личной статистики каперов

-система покупки подписок на каперов

-автоматическое обновление информации по каждому матчу

-автоматическое обновление коэффициентов БК

Ориентировка на сайты vprognoze.ru kushvsporte.ru myscore.ru.

Просьба писать тем, кто имел опыт работы с подобными проектами.