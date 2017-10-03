Проект согласован с исполнителем, 4 этап
Создать сайт верификатор спортивных ставок c функционалом myscore.ru
Внимание!!! Ждём откликов только от исполнителем с опытом работы с данными проектами!!!
Проект создается для игроков букмекерских контор. Каждый зарегистрированный пользователь на сайте может ознакомится, с прогнозами и аналитикой других пользователей, а также выкладывать свои прогнозы. По рейтингу пользователей можно выбрать лучшего «прогнозиста» и оформить на него подписку.
Также каждому пользователю будет доступна подробная аналитика предстоящих матчей (личные встречи команд, последние 10 матчей команды, список травмированных игроков и т.д.)
Задачи:
- Сделать полностью автоматизированную площадку :
- автоматически определять правильный ли прогноз дал каппер
-автоматическое ведение личной статистики каперов
-система покупки подписок на каперов
-автоматическое обновление информации по каждому матчу
-автоматическое обновление коэффициентов БК
Ориентировка на сайты vprognoze.ru kushvsporte.ru myscore.ru.
Просьба писать тем, кто имел опыт работы с подобными проектами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $340Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется красивый и солидный лендинг для юридической фирмы (Можно не уникальный) Данные для лендига в прикрепленном файле. + контакты. Жду предложений.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, товарищи программисты! Цель: сделать копию сайта http://www.сигнализацияцентр.рф с небольшими пост доработками. Цена: договорная. Оплата: По факту как увижу копию сайта на вашем / временном хостинге Задачи: 1. Скопировать сайт ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужен сайт рулетка для игры "Steam " Pubg Сможете выполнить?Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна качественная доска объявления (на хорошем движке) с партнерской программой (личные кабинеты как в млм маркетинге, есть свой маркетинговый план )+ в дальнейшем возможность обращения по доработкам при развитии.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется специалист по созданию и продвижению сайтов, а также веб-дизайну. Крайне желательно, чтобы фрилансер проживал в Харькове, чтобы можно было лично встретиться и подробно обговорить проект.Краткое описание задачи: создать сайт-биржу, предназначенный для размещения ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется сайт визитка для компании (агробизнес) с возможностью наполнять и изменять информацию на сайте самостоятельно. Оплата от физ. лица - перевод на карту. Украина СпасибоСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно переделать главную страницу сайта – изменить тексты, добавить кнопки заказов, изображения, иконки, сделать форму заказа.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно создать небольшой сайт, направление-двери, примерное техзадание отправим. От Вас цена, сроки, условия. Благодарим.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Должен быть не шаблонный, индивидуальный современный, яркий дизайн (вызывать аппетит у клиента и желание сделать заказ) 2. Разработка логотипа. 3. Слайдер. 4. Корзина. 5. Планируется раздел пицца, пироги, пельмени ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад