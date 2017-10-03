Создать сайт верификатор спортивных ставок c функционалом myscore.ru

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Закрыт8 заявок185 просмотров

Внимание!!! Ждём откликов только от исполнителем с опытом работы с данными проектами!!! 

Проект создается для игроков букмекерских контор. Каждый зарегистрированный пользователь на сайте может ознакомится, с прогнозами и аналитикой других пользователей, а также выкладывать свои прогнозы. По рейтингу пользователей можно выбрать лучшего «прогнозиста» и оформить на него подписку. 

Также каждому пользователю будет доступна подробная аналитика предстоящих матчей (личные встречи команд, последние 10 матчей команды, список травмированных игроков и т.д.) 

Задачи: 

- Сделать полностью автоматизированную площадку : 

- автоматически определять правильный ли прогноз дал каппер 

-автоматическое ведение личной статистики каперов 

-система покупки подписок на каперов 

-автоматическое обновление информации по каждому матчу 

-автоматическое обновление коэффициентов БК 

Ориентировка на сайты vprognoze.ru kushvsporte.ru myscore.ru

Просьба писать тем, кто имел опыт работы с подобными проектами.

8 лет назад
duke-duke
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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