Разработка биржи мастеров

$340
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки151 просмотр

Проект согласован с исполнителем, 4 этап

8 лет назад
Biazd76
Илья 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$340
7 дней

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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