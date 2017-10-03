нужен сайт рулетка для игры "Steam " Pubg Сможете выполнить?
Сделать копию сайта
Здравствуйте, товарищи программисты!
Цель: сделать копию сайта http://www.сигнализацияцентр.рф с небольшими пост доработками.
Цена: договорная.
Оплата: По факту как увижу копию сайта на вашем / временном хостинге
Задачи:
1. Скопировать сайт
2. Внести изменения (адрес, замена регионов на номерах, цены)
3. Возможность самостоятельного изменения текстов на сайте после того как сдадите работу
4. Размещения сайта на моём хостинге, привязка к домену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна качественная доска объявления (на хорошем движке) с партнерской программой (личные кабинеты как в млм маркетинге, есть свой маркетинговый план )+ в дальнейшем возможность обращения по доработкам при развитии.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется специалист по созданию и продвижению сайтов, а также веб-дизайну. Крайне желательно, чтобы фрилансер проживал в Харькове, чтобы можно было лично встретиться и подробно обговорить проект.Краткое описание задачи: создать сайт-биржу, предназначенный для размещения ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется сайт визитка для компании (агробизнес) с возможностью наполнять и изменять информацию на сайте самостоятельно. Оплата от физ. лица - перевод на карту. Украина СпасибоСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно переделать главную страницу сайта – изменить тексты, добавить кнопки заказов, изображения, иконки, сделать форму заказа.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно создать небольшой сайт, направление-двери, примерное техзадание отправим. От Вас цена, сроки, условия. Благодарим.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Должен быть не шаблонный, индивидуальный современный, яркий дизайн (вызывать аппетит у клиента и желание сделать заказ) 2. Разработка логотипа. 3. Слайдер. 4. Корзина. 5. Планируется раздел пицца, пироги, пельмени ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать сайт частной электронной торговой площадки "под ключ". Требования к дизайну: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, по возможности адаптивный. Требования к функционалу: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, только упрощенный (закупки не по ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт для подбора актеров в основном второго плана и массовки - под ключ основной функционал - база карточек актеров с поискам по фильтрам - добавление карточки актера с заполнением текстовых параметров, числовых ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать несложный сайт-визитку для фитнес-центра. Что должно быть: адрес, расписание , фото тренеров, описание классов, видеоролики , новости. Конечно, должна быть и админка для управления всем ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт8 лет назад