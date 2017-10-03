Сделать копию сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется специалист по созданию и продвижению сайтов, а также веб-дизайну. Крайне желательно, чтобы фрилансер проживал в Харькове, чтобы можно было лично встретиться и подробно обговорить проект.Краткое описание задачи: создать сайт-биржу, предназначенный для размещения ...