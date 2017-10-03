ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к сайту http://88.99.120.85:8080/cart-page.php 1. Структура сайта Список страниц, разделов, а также модальных (всплывающих) окон. Главная страницаПродажа (раздел, такой страницы не существует) Седельные тягачи (каталог товаров)Полуприцепы (каталог товаров)Легковые ...
Разработка сайта (Landing Page)
Разработать сайт для прачечной самообслуживания.
Заявки фрилансеров
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