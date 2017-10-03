Сайт про продаже Грузовиков/Прицепов/ (Легковых автомобилей/Шин)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к сайту http://88.99.120.85:8080/cart-page.php

1. Структура сайта

Список страниц, разделов, а также модальных (всплывающих) окон.

Главная страница

Продажа (раздел, такой страницы не существует) Седельные тягачи (каталог товаров) Полуприцепы (каталог товаров) Легковые автомобили (каталог товаров) Шины грузовые (каталог товаров) Мобильные топливные терминалы (задел на будущее, т.е. просто фото, описание, контакты) Участки (задел на будущее, т.е. просто фото, описание, контакты)

Грузоперевозки

Спецпредложения (раздел, такой страницы не существует) Таможенно-брокерские услуги (также задел на будущее …) Страхование автомобилей (также задел на будущее …) Транзитные номера (также задел на будущее …) Шенген визы (также задел на будущее …)

О нас

Контакты

Карточки товаров (4 вида страниц. Отличаются между собой калькуляторами, разными характеристиками) Седельный тягач Полуприцеп Легковой автомобиль Шина



---------------------------- вспомогательные страницы ------------------------------

Страница сравнения товаров

-------------------------- модальные (всплывающие) окна ----------------------------

Написать нам (стандартные имя, телефон, email, ваш текст)

Калькуляторы (4 калькулятора для каждого вида страниц товаров)

Купить (имя, телефон, email и подобные поля для заказа)

2. Описание страниц

Описание не полное, покрывает только основное или не сразу очевидное.

Главная страница

Слайдер (самый верх страницы). На каждом слайде свой текст, кнопка для перехода на определенную страницу и своя фоновая картинка.

Расширенный поиск (с 4 вкладками). Отдельная вкладка поиска для каждого из каталогов: седельные тягачи, полуприцепы, легковые автомобили и шины грузовые. На каждой вкладке соответствующие каталогу фильтры.

О нас

Информация в виде фото, текста.

Акцент в информации – продажа коммерческого транспорта.

Грузоперевозки

Информация в виде фото, текста.

Текст о перевозках по Европе и доставка транспорта получателю.

Контакты

В любой языковой версии сайта видны контакты сразу всех стран.

Контакты каждой страны начинаются с заголовка названия этой страны. Такой вариант “круче” и удобен пользователям, которые читают на русском в Украине, например.

В конце страницы – кнопка, открывающее окошко “Написать нам”.

Страница сравнения товаров

Сравнение 2-х и более товаров, реализовано в виде таблицы.

На мобильном видно одну колонку (характеристики одного товара), при свайпе (“перетаскивании”) влево-вправо – видно другие колонки таблицы с характеристиками других товаров.

Карточка товара

Имеет 2 вкладки: данные о транспортном средстве (или другое название для шин), комплектация.

Первая вкладка разделена на группы характеристик (синие линии с белым текстом). Каждая характеристика имеет свое название и значение (которое выбирается из списка или является числовым).

Вторая вкладка (комплектация) также разделена на группы. Но каждая группа имеет произвольный набор строк-описаний.

3. Многоязычность и геотаргетинг пользователей

Сайт имеет несколько языков: английский (international), русский, украинский, сербский.

Разные языковые версии расположены в разных подкаталогах (ars-domain-name.com/ru/, ars-domain-name.com/ua/ и т.д), т.е. имеют разные URL, соблюдая рекомендации гугла. Такое решение отлично индексируется и хорошо для SEO-продвижения.

Главная страница ars-domain-name.com/ выполняет роль распределения пользователей по языковым версиям.

Пример, где это реализовано: microsoft.com

При выборе другого языка – происходит переключение между подкаталогами (с ars-domain-name.com/ru/ на ars-domain-name.com/ua/, например).

Контакты в хедере (верхней полосе сайта) – в зависимости от текущего языка (т.к. по странам бывшей Югославии – один контакт).

4. Характеристики товаров и фильтры

Каждый товар имеет определенные характеристики, которые при его добавлении выбираются из списка. Для каждого вида товара (седельные тягачи, полуприцепы, легковые авто и шины) есть свой набор характеристик.

Фильтры для поиска – те характеристики, по которым производится поиск товаров в определенном каталоге. В каждом каталоге разные товары, потому и фильтры разные.

Основная валюта на сайте – ЕВРО.

5. Калькуляторы

В отдельном файле – ТЗ_Калькуляторы.docx

Готовность проекта: дизайн, верстка

Можно ознакомиться с примерной копией сайта http://www.man-topused.ru/