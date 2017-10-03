Сайт для методики по детскому сну

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки281 просмотр

Текст в общем есть. Сайт тоже. Только кривой и косой. Нужно сделать конфетку. Срок 3-4 дня

Задача: чтобы был побуждающим к целевому действию и отображался на всех устройствах.

8 лет назад
guest_15021029721931
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров