Сайт под ключ

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Завершен20 заявок310 просмотров

Нужно сделать сайт под ключ с красивым дизайном и современным функционалом.

Тематика морская рыбалка, аренда моторных яхт и катамаранов.

Также нужно первичное наполнение фото и текстами (уже имеются).

8 лет назад
rkhromov
Хромов 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$500
21 день
Получился хороший сайт с простым, но смотрибельным дизайном и хорошим функционалом. Все сделано, как и договаривались. Рекомендую Игоря.
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад