Сайт под ключ

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Закрыт19 заявок276 просмотров

Создать сайт игровой команды. Стоимость и сроки предлагайте, рассмотрим все варианты.  Сайты условных аналогов того, что должно получится:  www.sk-gaming.com  www.fnatic.com/  navi-gaming.com/  virtus.pro  www.teamliquidpro.com/  www.g2esports.com/ 

Без предоплат, оплата поэтапно.

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8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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