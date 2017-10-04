ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к сайту http://88.99.120.85:8080/cart-page.php 1. Структура сайта Список страниц, разделов, а также модальных (всплывающих) окон. Главная страницаПродажа (раздел, такой страницы не существует) Седельные тягачи (каталог товаров)Полуприцепы (каталог товаров)Легковые ...
Разработка сайта автоинструкторов
Всем привет.
Требуется сайт автоинструкторов.= на фреймворке.
Сайт предполагается размещать на нескольких поддоменах (для нескольких
городов), в связи с этим необходима возможность изменения множества
настроек в соответствии с локацией.
На сайте будет три раздела - автоинструкторы, автошколы, статьи. Будут
нужны три типа личных кабинетов (автоинструктор, автошкола,
пользователь), из каждого типа кабинета можно будет создать своё
объявление и разместить его только в соответствующий раздел сайта
(автоинструкторы, автошколы. Пользователи только пишут камменты).
Размещение объявлений на сайте предполагается сделать платным, для чего
предполагается использовать систему автоматической оплаты "Ордербро".
Будет необходима возможность изменения настроек оплаты и сроков
размещения, для каждой локации свои.
Для размещения объявлений на сайте будет необходим специальный "ротатор"
с задаваемыми настройками (сроки размещения, места размещения, режимы
работы (статический, ротатор, смешанный)). Ротатор предполагается для
разных разделов и его вывод будет нужен в нескольких местах сайта (2
раза на главной + на внутренних страницах).
Кроме ротатора необходим будет поиск по нескольким задаваемым админом
критериям и вывод автоинструкторов и автошкол в общем списке, в
соответствии с рейтингом (потребуется балльная система рейтинга,
прибавляющая баллы за время размещения на сайте и за оценочные
положительные комментарии от пользователей).
Сайт должен будет быть очень быстрым, поэтому CMS не предлагать.
Подробное ТЗ имеется, вышлю по запросу.
Предлагайте свою стоимость, рассмотрю все варианты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать сайт для парикмахерскойСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим сайт визитка продуктовой линейки на 2х языках (польский и английский). Из основных требований, чтобы сайт одинаково удобно читался на всех устройствах (смартфон, планшет, компьютер), был презентабельным. В любом случае будут правки, поэтому предложения прошу ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать сайт под ключ с красивым дизайном и современным функционалом. Тематика морская рыбалка, аренда моторных яхт и катамаранов. Также нужно первичное наполнение фото и текстами (уже имеются).Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Текст в общем есть. Сайт тоже. Только кривой и косой. Нужно сделать конфетку. Срок 3-4 дня Задача: чтобы был побуждающим к целевому действию и отображался на всех устройствах.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать сайт для прачечной самообслуживания.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно разработь сервис для сайта, который: логинит пользователя в гугл фото/айклауде /ютюбе ( выбирает пользователь ), в выбранном аккаунте пользователь выбирает файл (любой медиа), больше пользователь не делает ничего. На выбранный файл сервис сам,без участия ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется ресурс подобный http://pr-flat.ru/ https://ekaterinburg.allnewhomes.ru/ С аналогичным функционалом Жду от Вас срок, цену, платформу. С ув.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад
На сайте авторский контент. 1) Текстовый (статьи), ссылки на публикации, комментарии 2) Видео (записанные лекции), "семинары" с возможностью подключения 100-150 пассивных участников и 10-15 активных спикеров. 3) Форум по нескольким темам (10-15).Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание и дизайн одностраничного сайта на тему: Прозрачные шторы ПВХ, тенты для беседок, кафе, террас.... Сайт конкурентной компании, который более всего подходит под задание сайта www. shtory-pvh.com.ua Всю необходимую информацию предоставлю (какая будет ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад