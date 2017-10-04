Разработка сайта автоинструкторов

Всем привет.

Требуется сайт автоинструкторов.= на фреймворке.

Сайт предполагается размещать на нескольких поддоменах (для нескольких

городов), в связи с этим необходима возможность изменения множества

настроек в соответствии с локацией.

На сайте будет три раздела - автоинструкторы, автошколы, статьи. Будут

нужны три типа личных кабинетов (автоинструктор, автошкола,

пользователь), из каждого типа кабинета можно будет создать своё

объявление и разместить его только в соответствующий раздел сайта

(автоинструкторы, автошколы. Пользователи только пишут камменты).

Размещение объявлений на сайте предполагается сделать платным, для чего

предполагается использовать систему автоматической оплаты "Ордербро".

Будет необходима возможность изменения настроек оплаты и сроков

размещения, для каждой локации свои.

Для размещения объявлений на сайте будет необходим специальный "ротатор"

с задаваемыми настройками (сроки размещения, места размещения, режимы

работы (статический, ротатор, смешанный)). Ротатор предполагается для

разных разделов и его вывод будет нужен в нескольких местах сайта (2

раза на главной + на внутренних страницах).

Кроме ротатора необходим будет поиск по нескольким задаваемым админом

критериям и вывод автоинструкторов и автошкол в общем списке, в

соответствии с рейтингом (потребуется балльная система рейтинга,

прибавляющая баллы за время размещения на сайте и за оценочные

положительные комментарии от пользователей).

Сайт должен будет быть очень быстрым, поэтому CMS не предлагать.

Подробное ТЗ имеется, вышлю по запросу.

Предлагайте свою стоимость, рассмотрю все варианты.