Сайт под ключ на CMS Wordpress

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Закрыт13 заявок267 просмотров

Добрый день !

Ищу опытного исполнителя,  для локализации темы под CMS Wordpress, сама тема .

Требования:

1) Возраст от 25 лет

2) Реализация крупных проектов на Wordpress

3) Знание Bootstrap 4, PHP, HTML, CSS, JS Files, настройка хостинга и SSL

4) Чтение документации на английском языке

5) Связь WhatsApp 

ТЗ высылаю индивидуально, бюджет обсуждаем.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
kepter
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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