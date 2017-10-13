Не сложный сайт.

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Закрыт7 заявок265 просмотров

Нужен сайт типа визитки

  Ветрина с товарами должна крутиться

 При нажатии на товар должно переходить просто по ссылке на сторонний сайт.

 Страница отзывов о работе

 Страница отзывов для каждого товара

 Минимальная регистрация что бы добавить отзывы.

В админке, можно добавить товар цены и картинку

Редактировать или удалять отзывы.

Можно на готовой cms

8 лет назад
lotov83
Максим 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergo663
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-5)
8 лет назад
$50
3 дня
Задача выполнена, исполнитель оказывает нужную помощь при трудностях.
Приятно было сотрудничать. ТЗ был понятным, оплатил во время)

Заявки фрилансеров

Sergo663
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-5)
8 лет назад

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