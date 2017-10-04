Создание и продвижение сайта

Необходимо создать одностраничник для стартапа. Во вложении бриф. Вот список требований: 1) Нам нравится структура и оформление вот этого сайта - https://skolkovocid.com/actions.php 3) Наши дополнительные хотелки - на каждой странице делать новое изображение (руки ...