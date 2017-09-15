blockchain

Интересует создание, доработка и поддержка классифайда на движке osclass Интересен фронт+бэкэнд Условия обговариваются индивидуально Пожалуйста - только с портфолио Указывайте свои условия и сроки
Авдеев Сергей blockchainblockchain
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Интересует создание сайта на Джумле (для примера) Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный Текстовый ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Интересует создание сайта на Джумле (для примера) Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный Текстовый ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима обработка видео с использованием Adobe After Effects Проект готов. нужна доработка с изменением цвета, добавлением надписей, обрезкой кадров, нарезкой отдельных роликов Жду адекватных предложений с ценамиВидеомонтаж23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется 1. Создать сайт-одностраничник с динамичной графикой (джава или ваш выбор) Примеры уровня исполнения и приблизительный ожидаемый функционал ниже: https://equiplatform.io/ https://www.everex.io/ https://sale.latoken.com/ https://atbcoin.com/ https://ico.bitdice.me/ https://blocklancer.net/ 2. Создать логотип Весь текстовой контент предоставляем Интересует стоимость и сроки по каждому пунктуСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад