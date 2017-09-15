blockchain

Интересует создание сайта на Джумле (для примера) Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный Текстовый ...