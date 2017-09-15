blockchain

Авдеев Сергей blockchain

 
47 летКазахстан/Усть-Каменогорск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу грамотного специалиста для разработки проекта на основе osclass

    Интересует создание, доработка и поддержка классифайда на движке osclass Интересен фронт+бэкэнд Условия обговариваются индивидуально Пожалуйста - только с портфолио Указывайте свои условия и сроки

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта-лендинга

    Интересует создание сайта на Джумле (для примера) Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный Текстовый ...

    JoomlaBlockchain
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Здравствуйте Интересует создание сайта на Джумле (для примера) Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный Текстовый ...

    JoomlaBlockchain
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка видео в Adobe After Effects

    Необходима обработка видео с использованием Adobe After Effects Проект готов. нужна доработка с изменением цвета, добавлением надписей, обрезкой кадров, нарезкой отдельных роликов Жду адекватных предложений с ценами

    After Effects
    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание динамичного сайта-одностраничника

    Требуется 1. Создать сайт-одностраничник с динамичной графикой (джава или ваш выбор) Примеры уровня исполнения и приблизительный ожидаемый функционал ниже: https://equiplatform.io/ https://www.everex.io/ https://sale.latoken.com/ https://atbcoin.com/ https://ico.bitdice.me/ https://blocklancer.net/ 2. Создать логотип  Весь текстовой контент предоставляем Интересует стоимость и сроки по каждому пункту

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад