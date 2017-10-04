Доработка сайта-визитки на modX

Имеется сайт, сделанных на движке modX.

tinyurl.com/y9p8o4oh

Его необходимо продвигать в контекстной рекламе, но проблема заключается в том, что

на каждую отдельную услугу нельзя дать ссылку, так как есть только общая страница с

описанием услуг, сделанная в виде переключающихся вкладок и текстом, предназначенным для

поисковых систем, а не для людей.

Для решения обозначенной проблемы необходимо страницу с услугами сделать страницей, где будут

красиво представлены основные услуги и откуда ссылки будут вести на отдельные страницы по каждому

виду услуг. Страницы каждого вида услуг необходимо сделать наподобие лендингов, но в стиле имеющегося сайта.

Некоторые общие блоки могут повторяться, но у каждой услуги должны быть и свои уникальные блоки. То есть потребуется и дизайн и разработку на движке. А также потребуется составить хорошую струткуру и продумать содержание блоков.

Помимо этого необходимо заменить уродливые и устаревшие баннеры, а также установить на каждую страницу счетчик метрики.

Обязательно указывайте ЦЕНУ и СРОКИ.