Добрый день ! Ищу опытного исполнителя, для локализации темы под CMS Wordpress, сама тема . Требования: 1) Возраст от 25 лет 2) Реализация крупных проектов на ...
Доработка сайта-визитки на modX
Имеется сайт, сделанных на движке modX.
Его необходимо продвигать в контекстной рекламе, но проблема заключается в том, что
на каждую отдельную услугу нельзя дать ссылку, так как есть только общая страница с
описанием услуг, сделанная в виде переключающихся вкладок и текстом, предназначенным для
поисковых систем, а не для людей.
Для решения обозначенной проблемы необходимо страницу с услугами сделать страницей, где будут
красиво представлены основные услуги и откуда ссылки будут вести на отдельные страницы по каждому
виду услуг. Страницы каждого вида услуг необходимо сделать наподобие лендингов, но в стиле имеющегося сайта.
Некоторые общие блоки могут повторяться, но у каждой услуги должны быть и свои уникальные блоки. То есть потребуется и дизайн и разработку на движке. А также потребуется составить хорошую струткуру и продумать содержание блоков.
Помимо этого необходимо заменить уродливые и устаревшие баннеры, а также установить на каждую страницу счетчик метрики.
Обязательно указывайте ЦЕНУ и СРОКИ.
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