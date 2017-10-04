Доработка сайта-визитки на modX

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Закрыт4 заявки209 просмотров

Имеется сайт, сделанных на движке modX. 

tinyurl.com/y9p8o4oh 

Его необходимо продвигать в контекстной рекламе, но проблема заключается в том, что 

на каждую отдельную услугу нельзя дать ссылку, так как есть только общая страница с  

описанием услуг, сделанная в виде переключающихся вкладок и текстом, предназначенным для 

поисковых систем, а не для людей. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо страницу с услугами сделать страницей, где будут 

красиво представлены основные услуги и откуда ссылки будут вести на отдельные страницы по каждому 

виду услуг. Страницы каждого вида услуг необходимо сделать наподобие лендингов, но в стиле имеющегося сайта. 

Некоторые общие блоки могут повторяться, но у каждой услуги должны быть и свои уникальные блоки. То есть потребуется и дизайн и разработку на движке. А также потребуется составить хорошую струткуру и продумать содержание блоков. 

Помимо этого необходимо заменить уродливые и устаревшие баннеры, а также установить на каждую страницу счетчик метрики. 

Обязательно указывайте ЦЕНУ и СРОКИ. 

MODX
8 лет назад
SKNT
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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