Разработка сайта по покупке/продаже недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка227 просмотров

Нужно разработать сайт по аналогии с https://kvartirka.com/, функционал такой же, дизайн другой будет.

8 лет назад
measure
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта на WordPress

    Здравствуйте. Необходимо создать сайт-визитку в WordPress для небольшой компании, занимающейся графическим дизайном. Нужно: Разработать удобный для использования сайт, корректно отображающийся на различных девайсах (компьютер, телефон, планшет) Заполнить имеющимся ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Здравствуйте Интересует создание сайта на Джумле (для примера) Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления ...

    Парсинг данныхJoomla
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта-визитки на modX

    Имеется сайт, сделанных на движке modX.  tinyurl.com/y9p8o4oh  Его необходимо продвигать в контекстной рекламе, но проблема заключается в том, что  на каждую отдельную услугу нельзя дать ссылку, так как ...

    MODX
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг

    $100

    Необходимо создать одностраничник для стартапа. Во вложении бриф. Вот список требований: 1) Нам нравится структура и оформление вот этого сайта - https://skolkovocid.com/actions.php 3) Наши дополнительные хотелки - на каждой странице делать новое изображение (руки ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Не сложный сайт.

    Нужен сайт типа визитки   Ветрина с товарами должна крутиться  При нажатии на товар должно переходить просто по ссылке на сторонний сайт.  Страница отзывов о работе  Страница отзывов для каждого товара ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт под ключ

    Создать сайт игровой команды. Стоимость и сроки предлагайте, рассмотрим все варианты.  Сайты условных аналогов того, что должно получится:  www.sk-gaming.com  www.fnatic.com/  navi-gaming.com/  virtus.pro  www.teamliquidpro.com/  www.g2esports.com/  Без предоплат, оплата поэтапно. Оставляйте скайп

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт для компании c личным кабинетом для клиентов

    Добрый день! Требуется разработка сайта с личным кабинетом. Сайт одностраничный ( все наполнение имеется, логотип есть) Личный кабинет для клиентов компании.  Личный кабинет - это календарь событий клиентов, ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад