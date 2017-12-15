Создание сайта на базе каталожного шаблона (wordpress)

  1. Биржа фриланса
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Завершен12 заявок250 просмотров

Нужно создать сайт на wordpress.

Предоставляем: 

  • Шаблон каталожного дизайна уже с вордпресом (,дизайн, верстку, свои шаблоны не предлагать, дизайн уже куплен)
  • Структуру сайта, тех. задание, макеты страницы
  • Хостинг/домен - шаблон уже развернут на хостинге
  • Всяческую поддержку и простоту коммуникации
Что нужно будет сделать:

  • Создать структуру сайта согласно карте
  • Создать страницы сайта в соответствии со структурой. Важно! Все страницы создаются на базе тех элементов, которые есть в теме: мы предоставляем макеты (внешний вид) будущих страниц, а вам нужно будет сконструировать эти страницы из различных элементов шаблона.
Всего предусмотрено 23 типа страниц, из них 

9 страниц (включая главную) развернутые страницы с различными визуальными элементами (типа лендингов)

7 страниц - создавать не нужно, а нужно адаптировать страницы, которые уже есть в шаблоне (блог, статья, портфолио, контакты, фора заказа....)

7 страниц - второстепенные короткие, несложные страницы с небольшим количеством визуальных элементов

Из функционала, на сайте будут форма заявки, портфолио, блог с категориями, каталог продукции, гугл. аналитикс - более развернутое тз по запросу.

Указывайте цены и сроки работы.

WordPress
8 лет назад
exact_solutions
Елена 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$350
14 дней
Работа выполнена быстро и качественно, всегда на связи, высокий профессионализм, инициатива в предложении подходящих решений, комфортно в общении. Идеальный исполнитель, рекомендую, хотя цена не самая низкая, но качество это компенсирует.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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