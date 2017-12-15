Создание сайта на базе каталожного шаблона (wordpress)

Нужно создать сайт на wordpress.

Предоставляем:

Шаблон каталожного дизайна уже с вордпресом (,дизайн, верстку, свои шаблоны не предлагать, дизайн уже куплен)

Структуру сайта, тех. задание, макеты страницы

Хостинг/домен - шаблон уже развернут на хостинге

Всяческую поддержку и простоту коммуникации

Что нужно будет сделать:

Создать структуру сайта согласно карте

Создать страницы сайта в соответствии со структурой. Важно! Все страницы создаются на базе тех элементов, которые есть в теме: мы предоставляем макеты (внешний вид) будущих страниц, а вам нужно будет сконструировать эти страницы из различных элементов шаблона.

Всего предусмотрено 23 типа страниц, из них

9 страниц (включая главную) развернутые страницы с различными визуальными элементами (типа лендингов)

7 страниц - создавать не нужно, а нужно адаптировать страницы, которые уже есть в шаблоне (блог, статья, портфолио, контакты, фора заказа....)

7 страниц - второстепенные короткие, несложные страницы с небольшим количеством визуальных элементов

Из функционала, на сайте будут форма заявки, портфолио, блог с категориями, каталог продукции, гугл. аналитикс - более развернутое тз по запросу.

Указывайте цены и сроки работы.