Разработка сайта под ключ

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Закрыт8 заявок295 просмотров

Необходим портал под ключ для инвестиционного фонда (не HYIP). 

Требования:

  • интеграция с платежными системами (5 ЭПС)
  • управление тарифами
  • реферальная программа
Предпочтительная реализация в виде компонента для любой популярной CMS.
8 лет назад
allshadows
Вячеслав 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров