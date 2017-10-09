Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для одностраничника по продаже программы для похудения. Сейчас есть вот такая страница http://nokaloriy.ru/, только для приемки заказа. CMS не нужна. Только одностраничный лендинг ...
Сайт по продаже игровой валюты
Нужно сделать сайт по продаже игровой валюты.
На сайте должно быть 2 раздела покупка и продажа
В разделе покупка, человек должен выбрать нужную ему игровую валюту, и отправить заявку на ее покупку. В заявке он отправляет свои контактные данные (телефон, скайп, вк)
Пример страницы покупки: www.online-torg.club/game...
В разделе продаже регистрируются продавцы валюты, указывают свои контактные данные и цену за сколько они готовы продать валюту. Список продавцов должен быть скрытым, видеть его должен только владелец сайта. Продавцы должны быть зарегистрированы через вконтакте, чтобы было видно онлайн ли они.
Пример страницы с списком продавцов: funpay.ru/chips/8/
Также на сайте должна быть возможность добавлять другие виды валют.
Нужна от вас ориентировочная стоимость работы. Простой дизайн, понятный и функциональный сайт.
В ответах пишите стоимость и сроки. Проверка на ботов, пишите в ответах к проекту ответ, сколько будет 10-3?
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