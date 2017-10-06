Сайт, который необходимо взять за основу - localbitcoins.com Полностью копировать функционал не нужно, часть не понадобится. С другой стороны, кое-что (по мелочи) придётся добавить. Принимаю предложения с ориентировочными сроками и ...
Сайт под ключ на конструкторе.
Нужен небольшой и простой сайт на любом популярном конструкторе (WordPress, WIX).
Состав – продающая страница с захватом лидов, страница помощи при подписке, страница "спасибо за подписку" с выдачей лидмагнита, страница продажи Стартера, страница выдачи Стартера.
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