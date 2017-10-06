Сайт под ключ на конструкторе.

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Закрыт13 заявок266 просмотров

Нужен небольшой и простой сайт на любом популярном конструкторе (WordPress, WIX). 

Состав – продающая страница с захватом лидов, страница помощи при подписке, страница "спасибо за подписку" с выдачей лидмагнита, страница продажи Стартера, страница выдачи Стартера.

WixWordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров