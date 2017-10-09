Разработка одностраничника для программы по худению.

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Закрыт24 заявки349 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу: для одностраничника по продаже программы для похудения.

Сейчас есть вот такая страница http://nokaloriy.ru/, только для приемки заказа.

CMS не нужна. Только одностраничный лендинг

Пример работы

8 лет назад
masmat
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров