Нужно сделать сайт по продаже игровой валюты. На сайте должно быть 2 раздела покупка и продажа В разделе покупка, человек должен выбрать нужную ему игровую валюту, и отправить заявку на ее ...
Создания или редактирование сайта
Я продаю набор портмоне и рюкзак ( http://tovarkub.ru/ мой сайт) и мне нужно или создать новый сайт на котором будет разделы, на которых можно купить портмоне, рюкзак и набор отдельно или добавить эти разделы на уже существующий сайт
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