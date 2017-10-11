Разработка сайта ТРАСТа по криптовалютам

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки212 просмотров

Нужно разработать сайт траст - доверительное управление криптовалютами. Люди выбирают один из 5 созданных пакетов (у каждого пакета свои условия, проценты и ограничения) и передают в наш банк (доверительный фонд) свои средства в крипте. После этого согласно выбранного тарифного пакета получают в автоматическом режиме выплаты, которые могут мониторить в своём личном кабинете и распоряжаться ими (снова вложить под какой-то из пакетов или запросить вывод на свой кошелёк). Вывод средств и пополнение процентное в ЛК все автоматизировано должно быть.

Также нужна будет 1-2 уровнявая реф система. Реф система через ссылку для регистрации или баннер который можно разместить на своём сайте. 

Прием бтц и топовых альткоинов.

также нужны будут статические странички для различной информации где мы сможем выводить статистику нашей работы на биржах криптовалют.

Суть в чем, люди передают на управление нам свои криптосредства а мы на них проводим торги по альткоинам на 4х топовых биржах где работает наш персонал. Более подробное ТЗ будет готово 15 числа. Сейчас подбираем людей которые имеют представление о том что нас нужно и имеют хорошийопыт работы в подключении и настройке АПИ различных крипт. 

8 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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