Аналог hellcase.com и www.drakemoon.com только с вещами PUBG доп фунции Открытие сразу 1-2-3-4-5 кейсов за раз то есть человек может выбрать сколько он хочет открыть кейсов сразу аналог есть на drakemon ...
Разработка сайта ТРАСТа по криптовалютам
Нужно разработать сайт траст - доверительное управление криптовалютами. Люди выбирают один из 5 созданных пакетов (у каждого пакета свои условия, проценты и ограничения) и передают в наш банк (доверительный фонд) свои средства в крипте. После этого согласно выбранного тарифного пакета получают в автоматическом режиме выплаты, которые могут мониторить в своём личном кабинете и распоряжаться ими (снова вложить под какой-то из пакетов или запросить вывод на свой кошелёк). Вывод средств и пополнение процентное в ЛК все автоматизировано должно быть.
Также нужна будет 1-2 уровнявая реф система. Реф система через ссылку для регистрации или баннер который можно разместить на своём сайте.
Прием бтц и топовых альткоинов.
также нужны будут статические странички для различной информации где мы сможем выводить статистику нашей работы на биржах криптовалют.
Суть в чем, люди передают на управление нам свои криптосредства а мы на них проводим торги по альткоинам на 4х топовых биржах где работает наш персонал. Более подробное ТЗ будет готово 15 числа. Сейчас подбираем людей которые имеют представление о том что нас нужно и имеют хорошийопыт работы в подключении и настройке АПИ различных крипт.
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