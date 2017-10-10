Сайт-каталог

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Требуется Web-разработчик / программист для сайта-каталога: 

Суть проекта заключается в том чтобы разработать сайт для клиента. 

Структура сайта подразумевает – главная страница в виде лендинга, + переход в каталог (где будут присутствовать объекты для продажи). 

Структуру и функционал каталога можно рассмотреть на примере данных сайтов:  

www.anplatinum.ruwww.cian.ru/ 

В задачи разработчиков входит:  

- Подбор CMS системы управления для данного проекта, ее настройка (хостинг, парковка домена),  

- Верстка макета главной страницы и каталога (макеты будут готовы в начале ноября),  

- Обучение заполнения каталога и использования сайта. поддержка сайт в дальнейшем (оплачивается отдельно). 

- Разработка мобильной версии сайта 

- Тестинг и устранение ошибок и багов 

-Первичное заполнение сайта до 100 объектов в каталоге 

- Необходимо оценить сроки и стоимость 

Прототип, дизайн, фирменный стиль будет разработан отдельно и не входит в задачи разработчиков. 

Цель разработка качественного проекта, новое направление на рынке. 

! Важно чтобы CMS в дальнейшем подходила и была удобна для заполнения клиентом. 

Возможно работа из любого города, страны и прочее удаленно.  

Требования к соискателю:  

Наличие опыта работы и портфолио сайтов-каталогов, интернет-магазинов. (ссылки) 

Внимательность, ответственность и своевременное исполнение. 

В случае успешного выполнения проекта, в дальнейшем сотрудничество по данному направлению. 

Ждем Ваших предложений! 

8 лет назад
MaximVitenko
Витенко 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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