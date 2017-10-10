Сайт-каталог

Требуется Web-разработчик / программист для сайта-каталога:

Суть проекта заключается в том чтобы разработать сайт для клиента.

Структура сайта подразумевает – главная страница в виде лендинга, + переход в каталог (где будут присутствовать объекты для продажи).

Структуру и функционал каталога можно рассмотреть на примере данных сайтов:

www.anplatinum.ru, www.cian.ru/

В задачи разработчиков входит:

- Подбор CMS системы управления для данного проекта, ее настройка (хостинг, парковка домена),

- Верстка макета главной страницы и каталога (макеты будут готовы в начале ноября),

- Обучение заполнения каталога и использования сайта. поддержка сайт в дальнейшем (оплачивается отдельно).

- Разработка мобильной версии сайта

- Тестинг и устранение ошибок и багов

-Первичное заполнение сайта до 100 объектов в каталоге

- Необходимо оценить сроки и стоимость

Прототип, дизайн, фирменный стиль будет разработан отдельно и не входит в задачи разработчиков.

Цель разработка качественного проекта, новое направление на рынке.

! Важно чтобы CMS в дальнейшем подходила и была удобна для заполнения клиентом.

Возможно работа из любого города, страны и прочее удаленно.

Требования к соискателю:

Наличие опыта работы и портфолио сайтов-каталогов, интернет-магазинов. (ссылки)

Внимательность, ответственность и своевременное исполнение.

В случае успешного выполнения проекта, в дальнейшем сотрудничество по данному направлению.

Ждем Ваших предложений!