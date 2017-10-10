Нужен сайт на не дорогом хосте. Об остальном в лс
Сайт-каталог
Требуется Web-разработчик / программист для сайта-каталога:
Суть проекта заключается в том чтобы разработать сайт для клиента.
Структура сайта подразумевает – главная страница в виде лендинга, + переход в каталог (где будут присутствовать объекты для продажи).
Структуру и функционал каталога можно рассмотреть на примере данных сайтов:
www.anplatinum.ru, www.cian.ru/
В задачи разработчиков входит:
- Подбор CMS системы управления для данного проекта, ее настройка (хостинг, парковка домена),
- Верстка макета главной страницы и каталога (макеты будут готовы в начале ноября),
- Обучение заполнения каталога и использования сайта. поддержка сайт в дальнейшем (оплачивается отдельно).
- Разработка мобильной версии сайта
- Тестинг и устранение ошибок и багов
-Первичное заполнение сайта до 100 объектов в каталоге
- Необходимо оценить сроки и стоимость
Прототип, дизайн, фирменный стиль будет разработан отдельно и не входит в задачи разработчиков.
Цель разработка качественного проекта, новое направление на рынке.
! Важно чтобы CMS в дальнейшем подходила и была удобна для заполнения клиентом.
Возможно работа из любого города, страны и прочее удаленно.
Требования к соискателю:
Наличие опыта работы и портфолио сайтов-каталогов, интернет-магазинов. (ссылки)
Внимательность, ответственность и своевременное исполнение.
В случае успешного выполнения проекта, в дальнейшем сотрудничество по данному направлению.
Ждем Ваших предложений!
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