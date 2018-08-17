UX-проектирование и прототипирование сайта под ключ

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Завершен1 заявка354 просмотра

UX-проектирование и прототипирование сайта, похожего по функционалу на localbitcoins.com с некоторыми дополнениями и изменениями

8 лет назад
Igvet
Игорь 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
36 минут назад
8 лет назад
$500
7 дней
Дорого и не очень качественно
Спасибо, с оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
36 минут назад
8 лет назад
#1
Сайты «под ключ»