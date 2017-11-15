Требуется Web-разработчик / программист для сайта-каталога: Суть проекта заключается в том чтобы разработать сайт для клиента. Структура сайта подразумевает – главная страница в виде лендинга, + переход в каталог (где будут присутствовать объекты ...
Сайт кейсы PUBG
Аналог hellcase.com и www.drakemoon.com
только с вещами PUBG
доп фунции
Открытие сразу 1-2-3-4-5 кейсов за раз то есть человек может выбрать сколько он хочет открыть кейсов сразу аналог есть на drakemon
нужна еще подкрутка( увилечение шанса) пополнение баланса рефералка промокод
Админка, возможность полного просмотра статистике за период и каждого кейса по одельности. Ну возможность редактировать и создавать кейсы. Ну полный функционал,
Чтобы полный контроль был
Чтобы мог каждый профиль игрока редактировать
Выдать золото, увеличить шанс
и отдельная админка для техпотдержки типо для тикетов ограниченная .
Выбранный исполнитель
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