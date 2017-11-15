Сайт кейсы PUBG

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок342 просмотра

Аналог hellcase.com и www.drakemoon.com 

только с вещами PUBG 

доп фунции 

Открытие сразу 1-2-3-4-5 кейсов за раз то есть человек может выбрать сколько он хочет открыть кейсов сразу аналог есть на drakemon 

нужна еще подкрутка( увилечение шанса) пополнение баланса рефералка промокод 

Админка, возможность полного просмотра статистике за период и каждого кейса по одельности. Ну возможность редактировать и создавать кейсы. Ну  полный функционал, 

Чтобы полный контроль был

Чтобы мог каждый профиль игрока редактировать

Выдать золото, увеличить шанс

и отдельная админка для техпотдержки типо для тикетов ограниченная .

8 лет назад
nox_PHX
Глеб 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$4500
20 дней
Доброго времени суток, хотел бы оставить положительный отзыв о вашей веб-студии Perfect-Web. С вами действительно приятно работать, для вас всё возможно в веб-разработки, вы выполняете всё качественно и что самое важное в срок. К вашим работам действительно нет никаких претензий, по сравнению какие есть предложения на рынке у вас вообще другой уровень вы на много выше. Так же очень приятно что вы понимаете полностью клиента и если у него есть идея или предложения, то вы с легкостью можете воплотить это в реальность. А также хотел бы поблагодарить за то что вы всегда идете на встречу клиенту. Вообщем хочеться подытожить вы действительно мастера своего дела, спасибо, Давид за сотруднечество.
Спасибо за плодотворное сотрудничество. С Глебом вряд ли можно иметь проблемы, при работе над проектом. Человек компетентен, адекватен и вежливый. С оплатой проблем не было. Все оплачивалось в оговоренные временные промежутки. Однозначно рекомендуем!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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