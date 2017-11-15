Сайт кейсы PUBG

Аналог hellcase.com и www.drakemoon.com

только с вещами PUBG

доп фунции

Открытие сразу 1-2-3-4-5 кейсов за раз то есть человек может выбрать сколько он хочет открыть кейсов сразу аналог есть на drakemon

нужна еще подкрутка( увилечение шанса) пополнение баланса рефералка промокод

Админка, возможность полного просмотра статистике за период и каждого кейса по одельности. Ну возможность редактировать и создавать кейсы. Ну полный функционал,

Чтобы полный контроль был

Чтобы мог каждый профиль игрока редактировать

Выдать золото, увеличить шанс

и отдельная админка для техпотдержки типо для тикетов ограниченная .