Требуется новый сайт на Магенто

Есть небольшой (около 50-70 товаров + около 50 статей) сайт на Магенто. Из-за большого кол-ва кастомных переделок в прошлом уже долгое время не получается обновить ЦМС. Принято решение перейти на свежую версию этой же ЦМС.

Будет использоваться следующий темлейт - http://versatile-magento2-theme.meigeeteam.com/electronics/

Сайт на английском языке.

В целом расположении всех элементов тепмлейта устраивает.

Что конкретно нужно будет сделать:

1) настроить УРЛ чтобы они совпадали с УРЛ на текущем сайте

2) перенести весь контент со старого сайта (товары, тексты категорий, статьи)

3) настроить вывод некоторых кастомных блоков. Например превью статей из блога. Разместить баннер

4) немного подредактировать верстку. Никаких значительных переделок не будет

5) настроить модули оплаты

6) загрузить сайт на хостинг и настроить

предпочитаю чтобы все работы выполнялись на хостинге исполнителя до полного завершения проекта и того момента когда сайт можно будет загружать на мой хостинг