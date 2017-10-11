Разработка серии лэндингов на конструкторе

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок171 просмотр

Необходимо создать серию визуально привлекательных, информативных лэндингов, по тематике напольных покрытий. 

Разработка серии промо сайтов.

Так же необходимо создать сайт компании с портфолио (реализованные проекты с ходом их реализации) и обзором товарного ассортимента (без товарного каталога).

В рамках работы над проектом обязательны встречи вживую в г. Симферополе.

8 лет назад
isov04
Оксана 
43 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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