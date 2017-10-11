Разработка серии лэндингов на конструкторе

Необходимо создать серию визуально привлекательных, информативных лэндингов, по тематике напольных покрытий.

Разработка серии промо сайтов.

Так же необходимо создать сайт компании с портфолио (реализованные проекты с ходом их реализации) и обзором товарного ассортимента (без товарного каталога).

В рамках работы над проектом обязательны встречи вживую в г. Симферополе.