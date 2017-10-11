1. Есть сайт http://sitec.pro/ наплатформе МЕГАГРУПП 2. Домен sitec.pro принадлежит ООО «СИТЭК»Москва, от чьего имени и действуем. 3. Задача выйти и под зависимости МЕГАГРУПП истать самостоятельной единицей в виде сайта под ООО «СИТЭК» 4. ...
Создать Landing page на тему BLOCKCHAIN платформы
Необходимо создать легкий и очень стильный сайт на тему BLOCKCHAIN ПЛАТФОРМы
1) Нарисовать макет и утвердить его
2) Сверстать сайт
И выложить на хостинг.
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