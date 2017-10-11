Создать Landing page на тему BLOCKCHAIN платформы

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Закрыт14 заявок244 просмотра

Необходимо создать легкий и очень стильный сайт на тему BLOCKCHAIN ПЛАТФОРМы

1) Нарисовать макет и утвердить его

2) Сверстать сайт

И выложить на хостинг.

8 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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