Разработка простого сайта под ключ на шаблоне

Требуется разработать простой сайт на шаблоне под ключ.

Работаем по следующей схеме: 1) Подбираем шаблон, кастомизируем, дорабатываем 2) Наполняем текстами и соответствущими иллюстрациями, делаем карту, форму обратной связи, добавляем социальных сетей, разрабатываем нужный функционал 3) Доработка по пожеланиям клиента 4) Оплата 5) Выкладыание на хостинг, устранение багов, настройка

Что на входе: 1) доменное имя, название компании, вид деятельности 2) пример сайтов конкурентов 3) пожелания по дизайну и содержанию.

Что на выходе: сайт под ключ, объемом не более 3-4 страниц, контент берется с сайтов конкурентов и делается рерайт

Стоимость: до 5000 рублей под ключ

Срок: до 7 рабочих дней

Оплата: по схеме, напрямую, после утвердения Заказчиком, до переноса на боевой хостинг

Примечания: проект простой, готовы обсуждать варианты сотрудничества