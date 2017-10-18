Разработка небольшого сайта под ключ

Здравствуйте!

Необходима разработка небольшого, но очень качественного сайта для OTT-платформы.

Без использования CMS, на PHP+Smarty, MySQL, Nginx. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. Чистый и понятный код.

Предполагается работа по договору с компанией, где есть свои дизайнеры, верстальщики, копирайтеры. Необходимо придумать наполнение сайта текстом, смыслом, продумать его структуру.

Более подробное ТЗ прикреплено.

Пожалуйста, не оставляйте автозаявки не читая ТЗ, сразу отказ.

Пожалуйста, в заявке сразу указывайте Вашу примерную цену, срок и расскажите немного о том как Вы работаете. Например, какие этапы разработки выделяете.

Мы ценим крутой продуманный дизайн, качественную адаптивную верстку, аккуратный читаемый код.

Оплата по БС или поэтапно. Предоплата только частично и по договору.