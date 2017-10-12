Лендинг

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Закрыт21 заявка316 просмотров

Здравствуйте.

Нужен лендинг. Текст есть, возможно нужно доработать его по блокам.

Сделать лендинг нужно либо на WP на отдельной страничке - стоит шаблон striking multiflex и есть макет пустой страницы, либо отдельно. Первый вариант желательнее. Бюджет подешевле. Безопасная сделка.

Предложения цены и вопросы скидывайте в комментарии или личку.

WordPress
8 лет назад
Usy
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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