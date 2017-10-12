Требуется разработать простой сайт на шаблоне под ключ. Работаем по следующей схеме: 1) Подбираем шаблон, кастомизируем, дорабатываем 2) Наполняем текстами и соответствущими иллюстрациями, делаем карту, форму обратной связи, добавляем социальных сетей, разрабатываем нужный функционал ...
Лендинг
Здравствуйте.
Нужен лендинг. Текст есть, возможно нужно доработать его по блокам.
Сделать лендинг нужно либо на WP на отдельной страничке - стоит шаблон striking multiflex и есть макет пустой страницы, либо отдельно. Первый вариант желательнее. Бюджет подешевле. Безопасная сделка.
Предложения цены и вопросы скидывайте в комментарии или личку.
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