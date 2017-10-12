Здравствуйте.

Нужен лендинг. Текст есть, возможно нужно доработать его по блокам.

Сделать лендинг нужно либо на WP на отдельной страничке - стоит шаблон striking multiflex и есть макет пустой страницы, либо отдельно. Первый вариант желательнее. Бюджет подешевле. Безопасная сделка.

Предложения цены и вопросы скидывайте в комментарии или личку.