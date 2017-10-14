Сайт визитка на 1 страничке, есть образец.

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Закрыт20 заявок277 просмотров

Привет. Мне нужно сделать сайт визитку, шаблон. 1 страница. В понедельник  дедлайн. 50$ 

Есть образец

8 лет назад
Sm133
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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