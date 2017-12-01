Здравствуйте! Необходима разработка небольшого, но очень качественного сайта для OTT-платформы. Без использования CMS, на PHP+Smarty, MySQL, Nginx. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. Чистый и понятный код. Предполагается работа ...
Интернет магазин
Нужен Сайт Бытовой Техники информация По Viber или email
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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