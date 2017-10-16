Разработка сайта по продаже керамической плитки на Opencart

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Закрыт9 заявок239 просмотров

Адаптивный сайт.

По функционалу нужно сделать логический клон сайта тессер.ру

чтобы нормально работал с 50 000 товаров при 2500 посетителех в сутки

Opencart
8 лет назад
den2607
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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