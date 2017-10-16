Нужно создать сайт-портал

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок214 просмотров

Необходимо создать многофункциональный сайт-портал комании, которая предоставляет услуги по монтажу, проектированию и тех.обслуживанию СКС.  

Главная страница, функциональная и с понятной навигацией, с логотипами компании партнеров, где можно ознакомиться со следующими услугами компании:  

1. Проектирование АУПТ  

2. Проектирование ОПС  

3. Монтаж СКУД  

4. Монтаж систем охранного телевиденья  

5. Проектирование СКС и ЛВС  

6. Системы оповещения и трансляции звука  

7. Техническое обслуживание ОПС, СКУД, СВН, ЛВС, СКС, АУПТ  

Раздел Новости, в него будут добавляться новости о выходе какого либо оборудования с возможностью обсуждения  

Сделать раздел вопрос-ответ, где можно задать вопрос и получить ответ 

Раздел О компании где будут размещены лицензии и логотипы компаний с которыми уже работали или работаем.  

Контакты  

Сделать обратную связь пользователя с менеджером, типа заказать обратный звонок, либо просто оставить свои контакты для дальнейшей связи с ним  

Написать профильные продающие тексты  

Главное в сайте это продажа услуг компании, а уже во вторых это новостной портал 

И самое главное по сайту, чтобы он был удобен в администраторской панели, все было ясно и понятно.

Бюджет проекта 20 000 р.

8 лет назад
MaximVitenko
Витенко 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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