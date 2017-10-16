Здравствуйте! Необходима разработка небольшого, но очень качественного сайта для OTT-платформы. Без использования CMS, на PHP+Smarty, MySQL, Nginx. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. Чистый и понятный код. Предполагается работа ...
Нужно создать сайт-портал
Необходимо создать многофункциональный сайт-портал комании, которая предоставляет услуги по монтажу, проектированию и тех.обслуживанию СКС.
Главная страница, функциональная и с понятной навигацией, с логотипами компании партнеров, где можно ознакомиться со следующими услугами компании:
1. Проектирование АУПТ
2. Проектирование ОПС
3. Монтаж СКУД
4. Монтаж систем охранного телевиденья
5. Проектирование СКС и ЛВС
6. Системы оповещения и трансляции звука
7. Техническое обслуживание ОПС, СКУД, СВН, ЛВС, СКС, АУПТ
Раздел Новости, в него будут добавляться новости о выходе какого либо оборудования с возможностью обсуждения
Сделать раздел вопрос-ответ, где можно задать вопрос и получить ответ
Раздел О компании где будут размещены лицензии и логотипы компаний с которыми уже работали или работаем.
Контакты
Сделать обратную связь пользователя с менеджером, типа заказать обратный звонок, либо просто оставить свои контакты для дальнейшей связи с ним
Написать профильные продающие тексты
Главное в сайте это продажа услуг компании, а уже во вторых это новостной портал
И самое главное по сайту, чтобы он был удобен в администраторской панели, все было ясно и понятно.
Бюджет проекта 20 000 р.
Заявки фрилансеров
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