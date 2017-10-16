Нужно создать сайт-портал

Необходимо создать многофункциональный сайт-портал комании, которая предоставляет услуги по монтажу, проектированию и тех.обслуживанию СКС.

Главная страница, функциональная и с понятной навигацией, с логотипами компании партнеров, где можно ознакомиться со следующими услугами компании:

1. Проектирование АУПТ

2. Проектирование ОПС

3. Монтаж СКУД

4. Монтаж систем охранного телевиденья

5. Проектирование СКС и ЛВС

6. Системы оповещения и трансляции звука

7. Техническое обслуживание ОПС, СКУД, СВН, ЛВС, СКС, АУПТ

Раздел Новости, в него будут добавляться новости о выходе какого либо оборудования с возможностью обсуждения

Сделать раздел вопрос-ответ, где можно задать вопрос и получить ответ

Раздел О компании где будут размещены лицензии и логотипы компаний с которыми уже работали или работаем.

Контакты

Сделать обратную связь пользователя с менеджером, типа заказать обратный звонок, либо просто оставить свои контакты для дальнейшей связи с ним

Написать профильные продающие тексты

Главное в сайте это продажа услуг компании, а уже во вторых это новостной портал

И самое главное по сайту, чтобы он был удобен в администраторской панели, все было ясно и понятно.

Бюджет проекта 20 000 р.