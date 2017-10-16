Сделать сайт по прототипу

Необходимо создать многофункциональный сайт-портал комании, которая предоставляет услуги по монтажу, проектированию и тех.обслуживанию СКС. Главная страница, функциональная и с понятной навигацией, с логотипами компании партнеров, где можно ознакомиться со следующими услугами компании: 1. ...