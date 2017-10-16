Создать копию (клон) сайта

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Закрыт7 заявок276 просмотров

Задание: создать сайт с нуля. 

Требование: клон сайта. 

Ссылка на сайт: https://goo.gl/h5HcVY

8 лет назад
vl-ve
39 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров