Разработка сайта

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Завершен1 заявка118 просмотров

Разработать сайт с функционалом как у videodedmoroz.ru/ (именные поздравления Деда Мороза.)

Добавлять в видео с поздравлением имена детей и их фотографии и отправлять ссылку

на скачивание готового ролика

8 лет назад
sasha-verhov
Александр 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

frontfly
Руслан 
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$350
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо большое за работу, рассчитываю на дальнейшее обслуживание вашего сайта. Дети будут рады подаркам=)

Заявки фрилансеров

frontfly
Руслан 
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад