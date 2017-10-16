Здравствуйте! Необходима разработка небольшого, но очень качественного сайта для OTT-платформы. Без использования CMS, на PHP+Smarty, MySQL, Nginx. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. Чистый и понятный код. Предполагается работа ...
Полная копия сайта
Здравствуйте, требуется полная копия сайта со всем контентом http://www.mebhome.ru (сайт адаптивный!), от вас - срок, цена, CMS.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо собрать сайт на одной из платформ с возможностью мультилендинга. Компания занимается отделкой квартир и строительными работами. Платформа на ваш выбор, но что бы мы в дальнейшем могли сами в ней ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть прототип (аксюр), нужен одностраничник по нему. Пишите цену/сроки и пример реализованных сайтов с уровнем дизайна за предложенную ценуСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад
Задание: создать сайт с нуля. Требование: клон сайта. Ссылка на сайт: https://goo.gl/h5HcVYСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Нужен Сайт Бытовой Техники информация По Viber или emailСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Адаптивный сайт. По функционалу нужно сделать логический клон сайта тессер.ру чтобы нормально работал с 50 000 товаров при 2500 посетителех в суткиСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать многофункциональный сайт-портал комании, которая предоставляет услуги по монтажу, проектированию и тех.обслуживанию СКС. Главная страница, функциональная и с понятной навигацией, с логотипами компании партнеров, где можно ознакомиться со следующими услугами компании: 1. ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад
Неоходимо создать сайт компании.Хостинг и домен имеются. Пример сайта http://www.sibelectrotherm.ru/Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет. Мне нужно сделать сайт визитку, шаблон. 1 страница. В понедельник дедлайн. 50$ Есть образецСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $400
Есть готовая верстка ~10 страниц. Работа включает в себя 2 этапа: 1) разработка функционала и натяжка верстки 2) перенос контента со старого сайта (contao CMS) на новый: страницы услуг, статьи, портфолио, вторичные ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад