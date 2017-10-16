Здравствуйте, требуется полная копия сайта со всем контентом http://www.mebhome.ru (сайт адаптивный!), от вас - срок, цена, CMS.
Доработка сайта (дизайн + верстка + движок)
Имеется сайт на движке modX
Для этого сайта требуется разработать 6 новых страниц (1 страница – 1 услуга) + 1 новую страницу общую для всех услуг. Страницы идут поблочно. Многие блоки повторяются, часть берется с этого же сайта. Есть детализированное ТЗ – содержимое страниц придумывать ненужно. Также нужно привести в порядок адаптивную верстку на этом сайте, поставить счетчики метрики, цели, сделать новый баннер для главной.
Таким образом, требуется:
- разработать новые страницы (дизайн + вертска/установка на движок) – страницы похожие, многие блоки повторяются или берутся с сайта
- поправить адаптивную верстку
- установить метрику и цели
Дизайн нужен приличный, но в стиле старого сайта, который накладывает некоторые ограничения.
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