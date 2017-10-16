Доработка сайта (дизайн + верстка + движок)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок198 просмотров

Имеется сайт на движке modX 

Для этого сайта требуется разработать 6 новых страниц (1 страница – 1 услуга) + 1 новую страницу общую для всех услуг. Страницы идут поблочно. Многие блоки повторяются, часть берется с этого же сайта. Есть детализированное ТЗ – содержимое страниц придумывать ненужно. Также нужно привести в порядок адаптивную верстку на этом сайте, поставить счетчики метрики, цели, сделать новый баннер для главной. 

Таким образом, требуется: 

- разработать новые страницы (дизайн + вертска/установка на движок) – страницы похожие, многие блоки повторяются или берутся с сайта 

- поправить адаптивную верстку 

- установить метрику и цели 

Дизайн нужен приличный, но в стиле старого сайта, который накладывает некоторые ограничения. 

MODX
8 лет назад
SKNT
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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