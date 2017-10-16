Нужно разработать корпоративный портал по готовым PSD

Нужен адаптивный, защищенный, быстрый сайт, пример сложной части во вложении, подробное ТЗ во вложении. Цену и сроки прошу указывать на 1 этап и на весь сайт.

В случае успеха, будет заказ на корпоративный портал, сейчас дизайн заканчивают.

Краткое ТЗ на 1 этап:

На первой картинке справа вид для администратора, функционал описан зеленым шрифтом, слева одно из возможных представлений вида для пользователя (превью), если прочитать все комменты зеленым, то понятно, что вид для пользователя может состоять из разного числа текстовых блоков, в главном блоке может быть либо текст, либо картинка, в каждом билете может быть разное количество ответов, и при большом количестве вариантов ответов, может быть выбрано в админском доступе представление ответов в виде выпадающего списка. В админском доступе происходит наполнение теста контентом, количество вопросов любое, далее из общего количества вопросов рандомно выбирается заданное количество вопросов и представляется пользователю, пользователь выбирает ответ, если он совпадает с ответом заданным в админском доступе, пользователю начисляется один балл, если не правильно, то нет. В итоге баллы подсчитываются и появляется окно (см. вложение) пользователю только его данные, а в админском доступе данные пользователя и относительные данные с учетом всех пользователей в процентилях (формула есть).

Для уровня сложности "адаптивный" используется другая логика сбора билетов и подсчёта голосов: В адаптивном варианте первый билет выбирается рандомно из группы "продвинутый", в случае правильного ответа кандидата, ему начисляется 2 балла и следующий билет выбирается рандомно из группы сложности "высокий" с весом в 3 балла за правильный ответ, если кандидат ошибается, выбор следующего билета из группы "продвинутый" и начисляется штраф в 1 балл, если кандидат пропускает вопрос, происходит снижение уровня следующего вопроса без наложения штрафа, если тестируемый ошибся или пропустил вопрос группы "продвинутый", то следующий билет из группы "базовый". Всего есть три группы пользователей, выбираются по сочетанию логин-пароль.

1. Пользователь, видит список тестов, выбирает любой, проходит тест (одно из представлений вида теста в левой части картинки) получает результат теста (итоговая таблица) без данных по группе (строки с процентилями), результат сохраняется.

2. Сотрудник, видит список пользователей и их результаты (итоговая таблица), все.

3. Админ, видит, редактирует: список и регистрационные данные сотрудников и вносит данные в тест (правая часть картинки)

Работать все должно быстро и надежно, защита максимальная от копирования и несанкционированного изменения.