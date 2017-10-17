Cайт по приёму ставок на киберспортивные матчи вещами и скинами из CS

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Закрыт5 заявок141 просмотр

Требуется сайт по приёму ставок на киберспортивные матчи вещами и скинами из CS и Dota2. 

Примерный функционал сайта:  

1. Авторизация/регистрация на сайте через Steam (Steam API) и по e-mail/пароль. Личный кабинет пользователя, в котором они будет видеть свой инвентарь и может сделать ставки вещами или скинами из личного кабинета Steam. 

2. Добавление матчей на главную страницу сайта и коэффициентов ставок по определенному алгоритму (Dota 2, CS:GO, League of Legends, HeroesOfTheStorm, WOT),  

5. Результат прошедших игр  

6. Собственно функционал по приему/расчету/выплату ставок, добавление игр.  

7. Возможно чат для общения между пользователями  

8. Реферальная система  

Примеры сайтов предоставлю при личном общении. 

Движок можно самописный, можно переделать какой-либо популярный под наши нужды (предлагайте варианты)

8 лет назад
forr74
Юрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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