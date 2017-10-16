Перенести сайт из вебархива на wordpress

Ситуация не приятная, хостер заблокировал сайт из за вирусов, движок какой то их собственный или конструктор, не суть. Решено: менять хостинг и cms.

Необходимо создать сайт по точной копии того что было из вебархива https://web.archive.org/web/20161115074713/http://zao-tpr.ru:80/

Переносить html код нельзя, вдруг вирус опять подцепиться, чисто смотреть css и делать по аналогии (шаблон не такой уж сложный).

Страниц было не более 40.

Вполне подойдет Wordpress под наши требования.

Указывать точную стоимость и сроки.

Тестовый домен/поддомен с движком предоставим.

Техническое задание по созданию сайта

1. Перенести все имеющиеся странички в новую админ.панель. Можно сделать что-то более

современным, стильным и красивым, но вся информация, включая заголовки,

метатеги, картинки, тексты, ссылки на прайс-листы должна быть перенесена

полностью. В общем, весь контент должен перенестись.

2. Кроссбраузерность. Сайт должен красиво отображаться во всех браузерах. Без ошибок, сдвигов и т.д.

3. Адаптированность мобильной версии.

4. Возможность через админку вносить любые правки в содержимое страницы, менять основные

метатеги title, description, keywords, пункты меню, хлебные крошки.Все они должны меняться отдельно, нет такого, что данные одногодублируются для других. 5. Красивый вывод основных тегов

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