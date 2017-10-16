Здравствуйте, требуется полная копия сайта со всем контентом http://www.mebhome.ru (сайт адаптивный!), от вас - срок, цена, CMS.
Перенести сайт из вебархива на wordpress
Ситуация не приятная, хостер заблокировал сайт из за вирусов, движок какой то их собственный или конструктор, не суть. Решено: менять хостинг и cms.
Необходимо создать сайт по точной копии того что было из вебархива https://web.archive.org/web/20161115074713/http://zao-tpr.ru:80/
Переносить html код нельзя, вдруг вирус опять подцепиться, чисто смотреть css и делать по аналогии (шаблон не такой уж сложный).
Страниц было не более 40.
Вполне подойдет Wordpress под наши требования.
Указывать точную стоимость и сроки.
Тестовый домен/поддомен с движком предоставим.
Техническое задание по созданию сайта
1. Перенести все имеющиеся странички в новую админ.панель. Можно сделать что-то более
современным, стильным и красивым, но вся информация, включая заголовки,
метатеги, картинки, тексты, ссылки на прайс-листы должна быть перенесена
полностью. В общем, весь контент должен перенестись.
2. Кроссбраузерность. Сайт должен красиво отображаться во всех браузерах. Без ошибок, сдвигов и т.д.
3. Адаптированность мобильной версии.
4. Возможность через админку вносить любые правки в содержимое страницы, менять основные
метатеги title, description, keywords, пункты меню, хлебные крошки.Все они должны меняться отдельно, нет такого, что данные одногодублируются для других. 5. Красивый вывод основных тегов
,
- ,
- , ,
… и т.д. Т.е. должно быть свое разделение, соответствующее данным тегам. Заголовки h1, h2 т.д. можно сделать одинаковыми визуально.
6. Настроить редирект на основное зеркало сайта, создать 404 ошибку для несуществующих страниц.
7. Настроить форму обратной связи (это было) + политика конфиденциальности при отправлении данных через эту форму. (тоже все было).
Самое главное, чтоб все работало и функционировало, чтоб можно было без проблем все редактировать.
Заявки фрилансеров
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