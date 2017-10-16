Доброго времени суток.

Нужно сделать сайт по обмену деньгами. Всё просто ЗарегистрированныйПользователь выкладывает объявления типа “Есть 50 000р на Сбербанке меняю

на USDпо курсу гугла”

Все объявления видны на главной странице, как и актуальныекурсы обмена между валютами. Должна быть возможность сортировки по разным параметрам.

Строгая система регистрации (заполнения формы и прикреплениеразного рода документов)

Ну и система начисления балов за проведённые операции.

Подробное ТЗ скину в Личку.

Интересует Цена вопроса и средства его реализации.