Необходимо устранить ошибку HTTP ERROR 500 на сайте https://thecncrouter.org Сайт вчера перенесен на новый хостинг, база импортирована, присоединен новый SSL. Очень желательно посмотреть и исправить сегодня. Оплата любым способом, размер ...
Сделать недорого сайт
Оперативной полиграфии нужен сайт. Уже года 3-5 - поэтому вопрос никак не срочный :)
1)
± По сути - вот что надо (только другое лого и категории)
http://blog.i-to.me/wp-content/uploads/2015/03/2-tendentsii-web-dizajna.png
по категориям где-то так
/ Новости компании
/Наши возможности
/Стать партнером
/Технические требования
/Рекламные лайф-хаки
/Вопросы-ответы
/Контакты
**********************************************************************
В идеале +
2.1
Кнопки в шапке на каждой странице
- Рассчитать заказ
- подписка на рассылку
- забронировать место в сборном тираже
2.2
Кнопки в шапке на каждой странице
- Рассчитать заказ
- подписка на рассылку
- забронировать место в сборном тираже
2.3
ссылки на группы в соцсетях Фб, Пинтерест, ЛинкедИн, Твиттер, Инстаграмм (+ везде сохранить себе в социальную сеть)
2.4
на главной слайдер (баннерокрутилка с возможностью добавлять/убирать слайды, настраивать ссылку на определенные страницы сайта)
2.5
в контактах
- Форма обратной связи
- карта (гугл)
НО - это программа максимум - главное, чтобы потом можно было докрутить к тому что сделают сейчас... А сейчас надо максимально упростить.
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ВОПРОСЫ
1) Сколько это ± может стоить? И какие сроки?
2) Как минимизировать задачу так, чтобы было проще и быстрее?
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