Сделать недорого сайт

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Закрыт27 заявок283 просмотра

Оперативной полиграфии нужен сайт. Уже года 3-5 - поэтому вопрос никак не срочный :)

1)

± По сути - вот что надо (только другое лого и категории)

http://blog.i-to.me/wp-content/uploads/2015/03/2-tendentsii-web-dizajna.png

    по категориям где-то так

    / Новости компании

    /Наши возможности

    /Стать партнером

    /Технические требования

    /Рекламные лайф-хаки

    /Вопросы-ответы

    /Контакты

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    В идеале +

2.1

    Кнопки в шапке на каждой странице

    - Рассчитать заказ

    - подписка на рассылку

    - забронировать место в сборном тираже

2.2

Кнопки в шапке на каждой странице

- Рассчитать заказ

- подписка на рассылку

- забронировать место в сборном тираже

2.3

ссылки на группы в соцсетях Фб, Пинтерест, ЛинкедИн, Твиттер, Инстаграмм (+ везде сохранить себе в социальную сеть)

2.4

на главной слайдер (баннерокрутилка с возможностью добавлять/убирать слайды, настраивать ссылку на определенные страницы сайта)

2.5

в контактах

- Форма обратной связи

- карта (гугл)

    НО - это программа максимум - главное, чтобы потом можно было докрутить к тому что сделают сейчас... А сейчас надо максимально упростить.

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ВОПРОСЫ

1) Сколько это ± может стоить? И какие сроки?

2) Как минимизировать задачу так, чтобы было проще и быстрее?

WordPress
8 лет назад
vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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