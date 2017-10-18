Сделать недорого сайт

Оперативной полиграфии нужен сайт. Уже года 3-5 - поэтому вопрос никак не срочный :)

1)

± По сути - вот что надо (только другое лого и категории)

http://blog.i-to.me/wp-content/uploads/2015/03/2-tendentsii-web-dizajna.png

по категориям где-то так

/ Новости компании

/Наши возможности

/Стать партнером

/Технические требования

/Рекламные лайф-хаки

/Вопросы-ответы

/Контакты

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В идеале +

2.1

Кнопки в шапке на каждой странице

- Рассчитать заказ

- подписка на рассылку

- забронировать место в сборном тираже

2.2

Кнопки в шапке на каждой странице

- Рассчитать заказ

- подписка на рассылку

- забронировать место в сборном тираже

2.3

ссылки на группы в соцсетях Фб, Пинтерест, ЛинкедИн, Твиттер, Инстаграмм (+ везде сохранить себе в социальную сеть)

2.4

на главной слайдер (баннерокрутилка с возможностью добавлять/убирать слайды, настраивать ссылку на определенные страницы сайта)

2.5

в контактах

- Форма обратной связи

- карта (гугл)

НО - это программа максимум - главное, чтобы потом можно было докрутить к тому что сделают сейчас... А сейчас надо максимально упростить.

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ВОПРОСЫ

1) Сколько это ± может стоить? И какие сроки?

2) Как минимизировать задачу так, чтобы было проще и быстрее?